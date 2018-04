Kolumna Blaža Peršina: Že 30 let na postaji

Ljubljana, srednje veliko evropsko mesto, ima res velik problem. Izjemno slabe železniške povezave. Te so nikakršne. Turistom in drugim obiskovalcem Ljubljane in s tem Slovenije z železnico nikakor ne uspe priti do Ljubljane z vlakom, saj to meji že na znanstveno fantastiko in zdi se, kot da bi bila naša dežela oddaljena od preostalega sveta v planetarnih razsežnostih. Do Dunaja se vozi več kot šest ur in pol, Trst je s svojimi več kot tremi urami vožnje, kot da bi bilo mesto v bližini Milana. Obsojeni smo na vožnjo z avtomobili in tovornjaki na prenatrpanih avtocestah in obvoznicah. Onesnaženost okolja se povečuje.