Mislim svoje mesto: Lokal s tradicijo – za vas že od 2017

K frizerju hodim v salon, ki ga že tri generacije vodi ista družina. Majhen lokal ni razkošen, prav nasprotno, ima retro šarm osemdesetih let z roza stenami in medeninasto opremo. V njem je le nekaj frizerskih stolov in kavč. Morebiti je ravno zaradi kavča kot dnevna soba, kjer dame – in sem ter tja kakšen gospod – iz soseske malce pokramljajo. Edina novost v lokalu je modni avtomat za kavo, tako da sedaj klepeti trajajo veliko dlje kot trajna.