Mislim svoje mesto: O naših dušah

Televizijski novinarji so ob nedavnem Zahovićevem »nastopu« v sebi začutili teološki talent in so eksces razglasili za nekakšno »mariborsko« ali » štajersko dušo«. Prebivalci mesta ali kar cela regija je torej nekako nagnjena k izbruhom, pretepom in žalitvam vseh vrst, zaradi tega nesrečnega gena pa moramo biti, če sledimo pojasnilom »poznavalcev«, do njih razumevajoči: Bog, oprosti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Če šef Viol koga prebuta, je to naravno, če to naredi kakšen Dolenec, pa ne. Na to posebno štajersko dušo je seveda mislil tudi naš »presvitli precednik«, ko je enega takega šefa prebutalcev pred leti pomilostil in mu je bil ta potem iz hvaležnosti predsedniški konkurent na volitvah. In res se je ob njem zdel kar normalen.