Prometniki so tisti, ki z zeleno lučjo omogočijo vlaku prihod na postajo oziroma mu z rdečo lučjo to preprečijo in tako odločajo, kdaj bo vlak prispel na cilj. No, tistega januarskega torka se je dvajset prometnikov odločilo, da bo imelo nekaj sto potnikov pač zamudo. Samovoljno so opustili delo in hkrati odšli – na malico. Zaradi njihovega obeda so obstali potniški vlaki od Ljubljane do Maribora, od Celja do Postojne.

Razlog za to sabotažo je bila prav malica. Natančneje, dogovor vodstva in sindikalistov, po katerem družba prometnikom ne bi več izplačevala dodatneg