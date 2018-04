Minuli konec tedna nas je oseba, ki se je predstavila kot Tanja Zmazek, obvestila o kazenski ovadbi zoper odgovorne v družbi Slovenske železnice (SŽ), ki naj bi »načrtno in namerno zatajili skorajšnje čelno trčenje dveh vlakov, ki sta zaradi napake prometnikov znašla na istem tiru« med postajama Slovenska Bistrica in Poljčane. Prometnika in dispečer naj bi »zaradi malomarnosti in neupoštevanja pravilnikov in zakonov na en tir sočasno z obeh postaj odpeljala dva tovorna vlaka, ki sta bila zasilno ustavljena tik preden bi čelno trčila«.

