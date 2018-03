Tudi na Dnevniku smo nedavno že poročali o vse ostrejšem sporu med predsednikom sveta delavcev in generalnim sekretarjem sindikata strojevodij Silvom Berdajsom ter Albertom Pavličem, ki naj bi ga svet delavcev tudi zaradi tega spora razrešil s položaja delavskega direktorja.

Spore med sindikati in posamezniki iz sindikatov in sveta delavcev je v pogovoru za POP TV drevi potrdil tudi Mes, ki je dejal, da ima »zgodba širši kontekst zadnjega meseca«. Priznal je, da je poslovodstvo doslej pustilo, da se zadeve odvijajo po svoje, ker zakonodaja omogoča avtonomnost teh organov. »Po tem posnetku pa se bodo stvari spremenile,« je napovedal Mes.

Kot je dejal, je posnetek star že nekaj dni, tako so disciplinske postopke že sprožili proti več ljudem. Posledice so lahko tudi odpovedi delovnega razmerja, je poudaril. »Takšna praksa je nedopustna in se ne bo ponovila, za takšne stvari bo treba odgovarjati,« je bil jasen Mes, ki se je v imenu Slovenskih železnic opravičil vsem, ki so slišali posnetek. Obsoja ga tudi v luči prizadevanj za socialni dialog v podjetju.