Spor, ki se je razplamtel v državni družbi Slovenske železnice in katerega glavna protagonista sta Silvo Berdajs in Albert Pavlič, je pripeljal do tega, da je Pavlič pred dvema tednoma odstopil s položaja delavskega direktorja (temu je botrovala tudi nezaupnica sveta delavcev kapitalsko povezanih družb). Nasledila ga je Nina Avbelj Lekić. Potrdil in predlagal jo je svet delavcev kapitalsko povezanih družb, ki mu predseduje Silvo Berdajs, v sredo pa sta predlog potrdila še poslovodstvo in nadzorni svet družbe.

Vojna