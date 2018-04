Kot so ob začetku veljave uredbe poudarili v Evropski komisiji, Evropskem parlamentu in Svetu EU, so nova pravila neposreden odziv na nove navade Evropejcev pri uporabi novih tehnologij. Potrošnja za naročniške storitve na avdio in video vsebine se namreč močno povečuje.

Po ocenah bi lahko vsaj 29 milijonov ljudi, kar je blizu šest odstotkov potrošnikov v EU, koristilo prednosti čezmejne prenosljivosti, to število pa naj bi se v prihodnosti še povečalo. Po nekaterih ocenah bi lahko do leta 2020 naraslo na 72 milijonov.

V Bruslju so opozorili tudi, da skoraj 60 odstotkov mladih v EU meni, da je možnost potovanja z naročninami pomemben dejavnik pri odločitvi za naročnino na spletne storitve. Nova pravila bodo tako odpravila te pomisleke in ponudnikom spletnih vsebin, ki jim ne bo več treba pridobiti licenc za druga ozemlja, na katera potujejo njihovi naročniki, omogočila, da povečajo število naročnikov. Dodatno naj bi k temu prispevali tudi stalno nižji stroški gostovanja v mobilnih omrežjih oz. uporabe prenosa podatkov po uniji.