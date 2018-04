V Ljubljani bo cepljenje po ugodnejši ceni potekalo od 3. do 26. aprila, in sicer pri vseh osebnih zdravnikih, ki delujejo v okviru Zdravstvenega doma Ljubljana. Za termin se morate naročiti pri osebnem zdravniku. Cepljenje predšolskih in šolskih otrok ter mladine iz enote Bežigrad se bo zaradi začasne selitve ob prenovi oddelkov zdravstvenega varstva predšolskih otrok (na lokacijo ZDL Center, Metelkova 9) ter zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine (na lokacijo PE Črnuče, Primožičeva 2) izjemoma začelo predvidoma v ponedeljek, 9. aprila, enako velja za cepljenje predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine iz enote Center. Več informacij o akciji cepljenja je na spletni strani www.zd-lj.si.

V Mariboru bo akcija potekala pod okriljem Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, in sicer takole:

- 4., 11. in 18. aprila med 15. in 20. uro v 5. nadstropju enote na Ulici talcev 5,

- 5., 12. in 19. aprila med 7. in 12. uro v 5. nadstropju enote na Ulici talcev 5 in

- 7., 14. in 21. aprila med 8. in 15. uro v 1. nadstropju enote na Vošnjakovi ulici 2–4.

Za cepljenje v Mariboru se bo treba naročiti, kar lahko storijo tudi prebivalci drugih krajev in tisti, ki imajo izbranega osebnega zdravnika zunaj ZD Maribor. Naročila bodo sprejemali po elektronski pošti na naslov ambulanta.cepljenje@zd-mb.si ali na telefonski številki 030 226 610. Po telefonu bodo naročila sprejemali ob ponedeljkih od 12.30 do 20. ure, ob torkih in petkih od 7. do 14.30, ob sredah od 15.30 do 20. ure in ob četrtkih od 7. do 12. ure. Informacije so na voljo na spletni strani www.zd-mb.si.

V Celju bodo akcijo v Zdravstvenem domu Celje izvedli v soboto, 7. aprila. Za cepljenje se ni treba naročiti in je prav tako na voljo vsem, ne le tistim, ki imajo tu izbranega osebnega zdravnika. Potekalo bo od 8. do 15. ure na Gregorčičevi 5. Odrasle bodo cepili v nekdanji ambulanti nujne medicinske pomoči poleg reševalne postaje v ZD Celje, otroke pa v dispanzerju za šolske otroke in mladino. Informacije so objavljene na spletni strani www.zd-celje.si.

V Slovenj Gradcu bodo v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec akcijo nadaljevali 20. in 21. aprila. V petek bo cepljenje potekalo od 15. do 18. ure, v soboto pa od 9. do 14. ure. Naročanje ni potrebno, cepljenje bo potekalo v prostorih ZD Slovenj Gradec na Partizanski poti 16 (3. vhod, pritličje). ol