Arheologinja dr. Neva Trampuž Orel: Že v bakreni dobi vešči in varčni metalurgi

Muzejski artefakti »pripovedujejo« zgodbe, a šele, ko jih osmislijo arheologi, poslušalci zgodovine. Arheologinji dr. Nevi Trampuž Orel je uspelo, da so razstave v Narodnem muzeju Slovenije, kjer je bila vrsto let raziskovalka in kustosinja za prazgodovinska obdobja, postale poljudno zanimive. Še večji pečat je pustila, ko je v arheološko znanost pripeljala naravoslovne metode dela, tako imenovane arheometrične raziskave; z njimi določajo sestavo elementov v zlitinah, s tem pa tudi, čemu je predmet v nekem obdobju služil. S tem so zgodbe lahko postale še bolj celovite. Kolegi iz Slovenskega arheološkega društva so ji nedavno podelili nagrado za življenjsko delo.