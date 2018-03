Od aprila do konca junija popolna zapora Gosposvetske in Dalmatinove

Zaradi rekonstrukcije bosta predvidoma od 3. aprila do 30. junija za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Za popolno zaporo so se odločili, da bodo z deli lahko končali v najkrajšem možnem času.