O starodavnih civilizacijah je znanega precej, a nam kljub temu ostaja veliko zakritega. Raziskovalci, zgodovinarji in arheologi občasno še vedno postrežejo z novimi dognanji o življenju ljudi, ki so živeli v različnih družbenih tvorbah skozi zgodovino.

Zadnja odkritja so povezana z življenjem Majev. Srednjeameriška civilizacija, ki je obstajala skoraj dve tisočletji, je po najnovejših spoznanjih posebno pozornost namenjala psom. Raziskovalci so ugotovili, da so Maji namensko redili pse, jih uporabljali v ritualih in jih tudi jedli.

Pes kot slavnostni gost in pes kot hrana

Znano je, da so bili Maji dobri poljedelci. Poznali so zapletene namakalne sisteme. Kot pišejo pri CNN, se Maji pri prehrani niso ustavili zgolj pri fižolu, koruzi in tem, kar so ulovili. Izsledki najnovejše kemijske analize živalskega okostja, ki so ga našli v tri tisočletja starem mestu Ceibal v današnji Gvatemali, namigujejo, da so se Maji ukvarjali z rejo psov, udomačili pa so tudi več drugih živalskih vrst.

Majevske pse sta lahko doleteli dve karseda različni usodi, kažejo izsledki najnovejše raziskave, ki so jo opravili pri Smithsonian Tropical Research Institute. Najboljši psi so se kot gostje udeleževali slavnostnih pojedin, medtem ko so drugi psi končali kot hrana navadnih ljudi. Za zdaj gre za na trdnih temeljih osnovane domneve, ki pa jih je potrebno še potrditi, opozarja antropolog Henry Schwarcz z univerze McMaster v kanadskem Hamiltonu. »Izsledki študije bi utegnili razjasniti še en z Maji povezan misterij: kako so Maji zagotavljali dovolj proteinsko bogato hrane za tisoče ljudi, ki so naseljevali mesta,« je za portal Sicencemag.org povedal Schwarcz.

Med letom 1000 pred našim štetjem in 950 našega štetja je v majevskem mestu Ceibal živelo približno 10.000 ljudi. Takšna velika urbana središča so potrebovala velike količine hrane. Doslej je bilo znano, da so Maji lovili jelenjad in druge živali, po najnovejših dognanjih sodeč pa so Maji udomačili več divjih živali, med drugim tudi velike mačke.