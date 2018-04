Craddockova bo usmerjala ekipo, ki jo bodo sestavljali tako vrtnarji Buckinghamske palače kot tudi vrtnarji Windsorskega gradu, kjer bo par 19. maja v tamkajšnji kapeli svetega Jurija dahnil usodni da, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Cvetlični aranžmaji bodo v največji možni meri sestavljeni iz sezonskega cvetja in rastlin, ki maja cvetijo v naravi. Med drugim bodo vključevali veje dreves, kot sta bukev in breza, med cvetjem pa bodo med drugim bele vrtnice in potonike, ki so sicer tudi najljubše rože neveste Marklove.

Ekipa oblikovalcev bo večino listja za aranžmaje nabrala kar na vrtovih in posestvih britanske krone in Windsorskega gradu.

Po besedah Craddockove je bil proces oblikovanja zasnove cvetlične dekoracije zelo sodelovalen, kreativen in zabaven. »Sodelovati z njima je bilo absolutno zadovoljstvo,« je o mladem paru povedala po navedbah francoske tiskovne agencije AFP.