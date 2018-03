Zaročenca si želita, da bo »njun poročni dan oblikovan tako, da bodo tudi predstavniki javnosti čutili, da so del praznovanja«, so danes sporočili iz Kensingtonske palače.

Povabljeni bodo med drugim pričakali prihod neveste in ženina v kapelo svetega Jurija v Windsorskem gradu, ogledali pa si bodo tudi njun odhod v kočiji s konjsko vprego.

Med povabljeni je 1200 ljudi različnih starosti iz cele Velike Britanije z različnimi ozadji, med njimi tudi mladi, ki so pokazali voditeljske sposobnosti ali so aktivni v lokalnih skupnostih. Povabljenih je še 200 ljudi iz različnih dobrodelnih organizacij, ki so povezane s parom, 100 lokalnih šolarjev, 610 članov skupnosti Windsorskega gradu in 530 kraljevih uslužbencev.

Par bo 19. maja poročil canterburyjski nadškof Justin Welby, po poročnem obredu pa se bosta popeljala tudi s konjsko vprego po Windsorju, torej zunaj obzidja gradu. Tako si bo lahko v živo mladoporočenca ogledalo več tisoč ljudi, ki se bo ta dan verjetno drenjalo v bližini.

Po vožnji s kočijo se bosta skupaj z gosti odpravila v dvorano svetega Jurija, kjer bo potekala pogostitev. Zvečer bo sprejem zanju in njune bližnje prijatelje in družino pripravil še Harryjev oče, princ Charles.

33-letni princ in 36-letna ameriška igralka, ki sta par od leta 2016, sta se zaročila novembra lani, konec istega meseca pa sta o tem obvestila tudi širšo javnost. Od tedaj sta se že večkrat skupaj pojavila v javnosti.