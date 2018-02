Štiriintridesetletna Londončanka Tiffany Wright že dve leti preživlja velik del svojih dni v trgovinah s poročnimi oblekami. Primerja jih, pomerja, se ogleduje in se v njih fotografira. Zares se potrudi, da bi odkrila najprimernejšo poročno obleko za veliki dan. Zelo verjetno je rekorderka po številu porok, saj je bila v zadnjih dveh letih na kar sedemnajstih. Nobena ni bila njena, saj je sama srečno in bogato poročena (mož dela v finančni industriji) že od leta 2012. Na svoji poroki (na Ibizi) pa je odkrila novo delovno nišo.

Poročni angel varuh Iskanje, primerjanje in pomerjanje poročnih oblek je za Tiffany Wright del cvetočega posla. In del njenega dela, za katerega računa 125 funtov (144 evrov) na uro. Wrightova ima nekaj skupnega s tajnimi agenti, saj pravi, da je tajna poročna družica. Te dni išče popolno poročno obleko za najnovejšo stranko – nevesto, ki živi v ZDA, a se bo poročila v Londonu. Zanjo je pomerila vrsto poročnih oblek, se v njih fotografirala in ji poslala fotografije. »Ko sem se poročila, sem imela šest družic. Na poroki sem imela občutek, da jih ne morem prositi, naj opravijo vse te dolgočasne in umazane dolžnosti družic. Pa sem začela razmišljati, kako bi bilo, če bi lahko najela poklicne družice, ki bi jim lahko brez slabe vesti naročila, naj naredijo vse, kar družice morajo narediti,« pravi prikupna blondinka. Kaj bi lahko bile »umazane dolžnosti« družic, Tiffany Wright prepušča ugibanjem, pojasnila pa je, da njeno delo ni omejeno na pomoč nevesti in družicam pri načrtovanju poroke. Tajna družica je zato, ker jo lahko neveste najamejo za družico, da tudi med poročnim obredom skrbi za njegov nemoten potek. Je kot poročni angel varuh, ki piše tudi poročne govore in rešuje vse morebitne probleme, ki se pojavijo. Največkrat zato, ker so neveste pod velikim stresom, ženini pa »pod gasom«.

Meghanina svetovalka Njene vloge so različne in jih je veliko, od nevestine osebne asistentke do psihiatrinje. Je tudi reševalka različnih dram, ki se najraje zgodijo tik pred poročenim obredom. Kadar jo neveste najamejo tudi za tajno družico, mora pred drugimi pravimi družicami in vsemi drugimi svati skrivati svojo identiteto in se pretvarjati, da sta z nevesto dolgoletni prijateljici. Tiffany Wright, ki dela od doma, ima tudi spletno stran s poročnimi nasveti. Te dni je na svojo pobudo posnela video z nasveti – komu drugemu kot Harryjevi Meghan. Predvsem zato, ker bo Meghan med poročnim obredom imela govor, kar je nekaj zelo novega za kraljeve poroke, saj ga ni imela še nobena kraljeva nevesta. »Poskrbi za to, da tvoj govor ne bo krajši od pet minut in da ne bo daljši od deset minut. Nihče si ne bo želel poslušati tvojega dolgovezenja,« je Wrightova prek videa nagovorila lepo bodočo princeso. Kakšen nasvet bi ji dala, če bi ji lahko dala samo enega? Rekla bi ji, naj se, preden bo zakorakala proti oltarju, za nekaj sekund ustavi, globoko zajame sapo in dojame vse okrog sebe ter potem zakoraka, ker tega trenutka ne bo izkusila nikoli več.

Več kot 38.000 evrov za poroko? Šestintridesetletna Meghan ga je enkrat že okusila. Na svoji prvi poroki. Te so, po mnenju velike večine (67 odstotkov) vprašanih Otočanov, v Britaniji postale preveč tekmovalne in ekstravagantne. Kar petina parov, ki načrtujejo poroko v prihodnjih treh letih, pravi, da si želi, da bi gostje mislili, da je bila to najboljša poroka od vseh, na katerih so bili. Povprečno za poroko na Otoku pari plačajo že več kot 38.000 evrov. Privoščijo si jo tudi pari, ki si je ne morejo privoščiti. Harryjeva in Meghanina bo stala blizu 600.000 evrov. Vse stroške, povezane s poroko, ki bo 19. maja v kapeli svetega Jurija v gradu Windsor, bo plačala kraljeva družina. Njuna poroka, ki bo manj kot dve leti po tistem, ko ju je seznanila skupna prijateljica, je na Otoku najbolj navdušila romantične duše. Harryjev oče princ Charles je pred tremi desetletji in pol na vprašanje, ali je zaljubljen v zaročenko Diano, odgovoril z znamenitimi besedami »da, kar koli že ljubezen je« (seveda, saj je še vedno ponoči obiskoval ljubico Camillo, ki je po vseh dramah in travmah postala njegova druga žena). Princu Harryju ni treba postaviti tega vprašanja, saj z Meghan tudi v javnosti na vsakem koraku izžarevata globoko ljubezen.