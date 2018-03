V večini nogometnih prvenstev, tudi tistih največjih, je precej lahko izluščiti eno samo tekmo, ki velja za največji derbi. So pa tudi izjeme in nemara je med njimi najočitnejša liga naših zahodnih sosedov Italijanov, kjer so, ko seštejemo vse dejavnike, ki so potrebni, da neko tekmo označimo za največji derbi, v ospredju medsebojne tekme treh klubov – Juventusa, Interja in Milana. In danes bo v Torinu na sporedu ena izmed teh: Juventus – Milan.

V zadnjih letih je zaradi skromne forme kluba iz Lombardije in na drugi strani nedotakljivosti Torinčanov, ki so prvenstvo osvojili šestkrat zapored, ta derbi sicer nekaj blišča gotovo izgubil, tokrat pa se je skupaj sestavilo kar nekaj pomembnih deležnikov, katerih vsota tekmo dela precej zanimivejšo od nekaterih zadnjih. Juventusu na vrhu prvenstvene lestvice v tej sezoni za vrat diha Napoli, ki devet tekem pred koncem za njim zaostaja le za dve točki, Milan pa se je po prvem delu, ko se je zdela še ena sezona, prva po eri Silvia Berlusconija, že izgubljena, čudežno pobral. Po zamenjavi na trenerski klopi je pod vodstvom Gennara Gattusa moštvo zaigralo kot prerojeno in se ob idealnem scenariju lahko spogleduje celo s prvimi štirimi mesti in ligo prvakov. Sicer pa o izjemni formi obeh klubov najzgovorneje pričajo številke: oba v tem koledarskem letu v domačem prvenstvu še ne poznata poraza, pri čemer je Juve neporažen od 19. novembra lani in je v tem času na 16 tekmah nanizal 14 zmag in remija ter obenem gola ni prejel kar deset tekem zapored, Milan pa od 23. decembra in je zbral 8 zmag in remija.

Pri postavah večjih težav trenerja nimata. Pri Juventusu bosta zagotovo manjkala le Bernardeschi in Alex Sandro, pri Milanu pa Abate in nesrečni Conti, ki se je ravno začel vračati po hudi poškodbi kolena, a si ga je vnovič poškodoval in že zaključil sezono. Strateg Juventusa Max Allegri se je tako – sodeč po včerajšnji napovedi – odločil, da bo tekmo kljub torkovemu prvemu četrtfinalnemu obračunu v ligi prvakov proti Realu Madridu v obrambi začel Chiellini, ki je komaj dobro okreval po poškodbi. Da bolj kot ne zaupa isti začetni enajsterici, je medtem tako ali tako znano za Gattusa. Tega skupaj z moštvom sredi naslednjega tedna prav tako čaka še eno pomembno srečanje – zaradi tragične smrti branilca Fiorentine Davideja Astorija preložen mestni derbi z Interjem.

Medtem ko bosta omenjena kluba nocoj odigrala že svojo 227. uradno medsebojno tekmo (doslej 86 zmag Juventusa, 67 Milana, 73 remijev), se bosta na 148. tekmi, ki ji pravimo tudi »jadranski derbi«, pri naših južnih sosedih malce prej (ob 17. uri) v Splitu udarila Hajduk in Rijeka. Tudi tu je tradicija na strani gostiteljev, ki so doslej zmagali na 56 tekmah (Rijeka na 42, remijev pa je bilo 49), so pa v zadnjih letih pod vodstvom slovenskega trenerja Matjaža Keka uspešnejši gostje. Oboji so v primerjavi z začetkom spomladanskega dela prvenstva zaostanek za vodilnim Dinamom sicer zmanjšali, a je ta še vedno tako rekoč neulovljiv, saj drugemu Hajduku beži za osem točk. Je pa ob tem Rijeka samo točko za Splitčani, zato zna biti ta tekma odločilna v boju za končno drugo mesto.