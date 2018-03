Štiri države še imajo predstavnike v tem delu lige prvakov, prednjači Španija s tremi klubi, kar se je zgodilo že šestič zapored. Poleg Barcelone in Reala je bil to navadno še Atletico, a ga je tokrat zamenjala Sevilla, ki je presenetljivo izločila angleški Manchester United in je sploh prvič v ligi prvakov prišla tako daleč. Španci imajo tako že trinajsto leto zapored ekipo v tem delu tekmovanja.

Enkrat manj, dvanajstič zapored to velja tudi za nemške klube, pri čemer absolutno prednjači Bayern München, nazadnje so bili evropski prvaki v sezoni 2012/13. Nekoliko bolj je letos steklo Angležem, ki imajo prvič po 2014 dva predstavnika (Manchester City, Liverpool), Italijanom pa je to uspelo prvič po letu 2007 (Juventus in Roma).

V bobnu za četrtfinale evropske lige so Arsenal, Atletico Madrid, Lazio, Marseille, RB Leipzig, Plzen, CSKA Moskva, Sporting Lizbona in RB Salzburg.