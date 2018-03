Potem ko je imela DUTB konec prejšnjega leta v lasti 43 odstotkov oziroma nekaj več kot 50 milijonov evrov terjatev do Istrabenza, je v zadnjih dneh lastništvo okrepila na več kot 50 odstotkov. To je DUTB omogočil nakup terjatev od dveh tujih bank – Sberbank in Unicredit bank, smo izvedeli neuradno.

Nakup terjatev kaže na to, da so se na DUTB končno začeli vesti tako, kot se spodobi za slabo banko: da terjatev ne razprodajajo po deset ali dvajset odstotkov njihove nominalne vrednosti, temveč da podjetje pred prodajo vsaj poskušajo sanirati in ga šele nato za nekajkr