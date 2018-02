Tožbo proti nekdanjemu prvemu možu Istrabenza in njegovi soprogi je Finančna uprava RS (Furs) vložila zaradi ugotovitve skupnega premoženja in določitev deležev na skupnem premoženju v višini 136.838 evrov. Gre za nepremičnine in osebno vozilo zakoncev.

Odvetnici: tožba je nesklepčna, nelogična in neživljenjska Bavčarjevi odvetnici sta danes poudarili, da je tožba Fursa nesklepčna, nelogična in neživljenjska. Opirala naj bi se na okrog 24 milijonov evrov prihodkov iz let 2007 in 2008, odvetnici pa sta prepričani, da želi Furs od Bavčarja pravzaprav izterjati plačilo davščin za 18 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi, ugotovljene v kazenski zadevi Istrabenz. Bavčar je danes v pričanju dejal, da tega ni mogoče šteti za njegov prihodek. S tem se ni strinjala državna odvetnica Valerija Šter, ki je poudarila, da gre za nerelevantne trditve v danes obravnavanem postopku, saj želi Furs s tem ugotoviti le, kakšno je stanje pri lastništvu premoženja.