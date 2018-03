Kot je sporočil Pavlič, mu je v petek svet Sindikata železničarjev Slovenije podelil izvršna predsedniška pooblastila, po tistem, ko je z mesta v.d. predsednice sindikata nepreklicno odstopila Nada Pavlič.

Dosedanji delavski direktor je v izjavi zapisal, da je Pavličeva odstopila zaradi pritiskov in šikaniranja s strani nekaterih posameznikov, ki so v vodstvenih strukturah sindikatov in »podpirajo netransparentna dejanja predsednika sveta delavcev in generalnega sekretarja sindikata strojevodij Silva Berdajsa ter njegovih sodelavcev«.

Svet delavcev Slovenskih železnic bi moral sicer v četrtek odločati o odpoklicu Pavliča s položaja delavskega direktorja in člana uprave. Silvo Berdajs je Pavličev odpoklic predlagal zaradi izgube zaupanja, je pojasnil za STA. Berdajs vodi sindikat strojevodij, ki je najmočnejša skupina zaposlenih na SŽ. Po pisanju portala Siol je v ozadju spora med njim in Pavličem preiskava o sumu korupcije v družbi.

Pavlič je danes še sporočil, da sveti delavcev SŽ-Potniški promet, SŽ-Tovorni promet in Fersped ostro obsojajo, da se o tako pomembnih zadevah, kot je razrešitev delavskega direktorja SŽ, glasuje in odloča na korespondenčni seji sveta delavcev kapitalsko povezanih družb.