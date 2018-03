Slovenske železnice se po zamrznitvi razvoja komercialnega dela projekta Emonika skupaj z direkcijo za infrastrukturo podajajo v samostojno gradnjo ljubljanskega potniškega centra. Gradnja nove avtobusne in železniške postaje bi po prvih ocenah stala od 50 do 60 milijonov evrov, še od 20 do 30 milijonov evrov pa bi stala preureditev tirne in peronske sheme.

Na Slovenskih železnicah zasledujejo cilj, da bi v drugi polovici prihodnjega leta začeli graditi potniški center, saj morajo najprej urediti nekatere zadeve, je pojasnil vodja tega projekta na Slovenskih železni