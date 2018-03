Slovenski hokejski prvaki Jeseničani so nastope v alpski ligi še drugo sezono zapored končali v polfinalu. Potem ko so v pretekli morali priznati premoč Asiagu, je bil tokrat za njih premočan aktualni prvak Rittner, ki je polfinalno serijo dobil s 3:1. Moštvo Gabra Glaviča je bilo proti favoriziranemu italijanskemu moštvu zelo blizu drugi zmagi, saj je na četrti tekmi vodilo z 2:0, vendar so branilci naslova v zadnjih desetih minutah dosegli dva gola in v podaljšku zapečatili usodo Jesenic. »Sreča nam je žal obrnila hrbet. Pri vodstvu z 2:0 nam je zmanjkalo to, da bi se plošček srečno odbil v mrežo, nasprotniki pa so izkoristili velike priložnosti in sezone je bilo konec. A v tej seriji ne obžalujem ničesar, vse bi še enkrat naredil enako. Ekipa Rittnerja, ki je starejša in bolj izkušena, v tej seriji proti nam ni dosegla niti enega gola ob igralcu več, kar je pomemben podatek,« je dejal trener Jesenic Gaber Glavič.

Priznava, da je napredovalo boljše moštvo: »Če upoštevamo izkušnje, kader in proračun, potem moramo priznati, da je napredovalo boljše moštvo. S tako mlado ekipo in velikim potencialom smo igrali proti izkušnjam in denarju ter bili blizu samemu vrhu. Konec koncev polfinale pomeni vrh lige. Dejansko smo bili tretja ekipa tekmovanja, na tem mestu smo bili že v rednem delu. Nedvomno smo dokazali, da spadamo med najboljše, cilji pa so bili s tem več kot izpolnjeni.«

Hokejisti Jesenic z izpadom iz alpske lige še niso končali svoje sezone. Zadnje dejanje bo finale državnega prvenstva z Olimpijo, proti kateri so Glavičevi varovanci v tej sezoni igrali več kot uspešno, saj so jih na enajstih medsebojnih obračunih premagali kar desetkrat, vključno s suvereno zmago v četrtfinalni seriji alpske lige (4:0).

»Ne bo lahko igrati finala po takšni seriji z Rittnerjem. Fantje so si zaslužili nekaj dni počitka, vendar pa samo polovica, saj preostali nastopajo še v ligi U-20 in bo za njih tako malo manj počitka. Ampak to je sestavni del športa, upam, da se bomo s tem uspešno spoprijeli,« je dejal Glavič, ki si ni upal napovedati izida finalne serije. »Ni ga trenerja, ki bi si upal napovedati izid finalne serije. Enostavno bo zelo težko, ker je Olimpija zelo težak nasprotnik kljub dosedanjemu izkupičku na medsebojnih tekmah, saj se je sredi sezone igralsko še močno okrepila. Mi bomo morali ponoviti igro, ki jo kažemo praktično čez vso sezono, saj sama od sebe ne bo prišla,« je še pojasnil trener branilcev naslova, ki so lani v finalu DP zmagali s 3:0. Prva tekma finala naj bi bila v soboto, 7. aprila, na Jesenicah, dan prej pa zbor reprezentance na Bledu.