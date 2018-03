Hokejisti Los Angelesa so imeli ponoči prost večer. Kralji bodo znova v akciji s četrtka na petek, ko bodo v dvorani Staples Center gostili za končnico že odpisano Arizono.

Slovenskega asa Kopitarja in druščino do konca rednega dela sezone čaka še pet tekem, zadnja sedmega aprila. Od petih tekem bodo štiri odigrali na domačem ledu, in sicer proti Arizoni, Coloradu, Minnesoti in Dallasu, ki bo zadnji nasprotnik Kraljev rednega dela sezone. Na edino še preostalo gostovanje se ne bodo odpravili prav daleč, saj bodo gostovali pri mestnih rivalih Anaheim Ducks, s katerimi imajo v tihomorski skupini hokejisti iz Los Angelesa enako število točk.

Brez možnosti za preboj v sklepne boje sezone lige NHL so v razvrstitvi vzhodne konference New York Rangers, New York Islanders, Montreal Canadiens, Detroit Red Wings, Ottawa Senators in Buffalo Sabres.

V zahodnem delu lige NHL pa so brez končnice ostali Calgary Flames, Edmonton Oilers, Chicago Blackhawks, Vancouver Canucks in Arizona Coyotes.

Detroit nadigral aktualne prvake Ponoči so onstran Atlantika odigrali devet tekem. V tekmi za mesto v končnici so New Jersey Devils premagali Carolina Hurricanes s 4:3. Čeprav nima več možnosti za končnico, je Detroit premagal aktualne prvake iz Pittsburgha s 5:2 ter Pingvinom podaljšal postanek v čakalnici. Ekipa Nashville Predators, ki si je že zagotovila končnico, je bila boljša od hokejistov Minnesota Wild po kazenskih strelih z 2:1. Minnesota ima na zahodu tri točke več od Los Angelesa. Hokejisti Dallas Stars so z zmago s 3:2 proti Philadelphia Flyers po podaljšku še ohranili upanje za uvrstitev v končnico. Dallas ima sicer pet točk manj od Los Angelesa. Poraza sta vknjižila neposredna tekmeca Los Angelesa. Anaheim je bil v gosteh slabši od Vancouvra (1:4), San Jose Sharks pa so po podaljšku v gosteh klonili proti St. Louisu.