Jeseniški hokejisti so se po dveh visokih zaporednih porazih v polfinalu alpske lige proti zmagovalcu minule zime Rittnerju znašli pred izpadom iz tekmovanja. Italijanski prvaki za napredovanje v finale potrebujejo le še eno zmago. Prvi zaključni plošček bodo imeli danes ob 19. uri, ko bo v Podmežakli morda že odločilna četrta tekma polfinala.

Na tako pomembnih tekmah večkrat odloča tudi forma vratarjev. Jeseniški Clarke Saunders je v četrtfinalu proti Olimpiji reševal svoje moštvo predvsem na uvodnih dveh tekmah, proti močnejši zasedbi z Južne Tirolske pa je v zadnjih 120 minutah v njegovi mreži pristalo že osem ploščkov. Jesenicam se obenem pozna, da pomemben del gorenjske članske selekcije sočasno nastopa tudi v končnici EBEL do 20 let, kar vpliva na utrujenost moštva.

Vse več je možnosti, da se bo v boju za naslov prvaka ponovila zgodba izpred leta dni, saj si je podprvak lige Asiago že zagotovil finalno vstopnico, potem ko je s 3:0 v zmagah odpihnil Brunico. Železarji so na uvodni preizkušnji polfinala tudi z nekaj sreče izvlekli zmago v podaljšku, a je Rittner v nadaljevanju unovčil izkušnje in kakovostnejšo zasedbo. Hokejisti iz Renona so pobudo na igrišču pragmatično prepustili Jeseničanom, ki jih je na vrhuncu zime izdala neučinkovitost. Potem ko so v rednem delu tekmovanja dosegli največ golov (171), so na zadnjih dveh obračunih zapravili kar 68 strelov v okvir gola in le enkrat našli pot v italijansko mrežo.

Tavželj: Dobro so nas preučili

Kapetan železarjev Andrej Tavželj je v ponedeljek v Renonu videl najboljšo jeseniško predstavo v polfinalni seriji, vendar so gostitelji z zvito taktiko zmagali s 4:1. »Imeli smo pobudo, pripravili smo si ogromno zrelih priložnosti. Veličina nasprotnika se je pokazala ravno v obrambi. Ker so izkušena ekipa, se navidezno povlečejo pred svoj gol in hitro udarijo iz protinapadov. Taktično so zelo zreli in se znajo prilagoditi na vse situacije, nas pa pesti neučinkovitost. Velikokrat se nam zgodi, da si pripravimo obetavno akcijo, a ni nikogar pred golom, da bi zastrl pogled nasprotnemu vratarju, ki na prvi strel ne prejme veliko zadetkov,« ocenjuje Andrej Tavželj, ki je priznal, da si prvič v karieri ne beli glave z načinom igre. Ta je po njegovem mnenju pravi, a se pozna, da je Rittner do potankosti preučil vse jeseniške prednosti. »Tekmeci vedo, na kakšen način smo v tej sezoni dosegali gole. Potrudili so se s pripravo na polfinale.«

Tavželj pred današnjo četrto tekmo v Podmežakli verjame, da lahko Jeseničani prestavijo odločitev o potniku v finale na predpraznični sobotni večer v Renonu. »Ko je ekipa neučinkovita, kot se nam dogaja na zadnjih dveh tekmah, pride do psihološke zavore, a moramo še naprej verjeti v svoje sposobnosti. Z dvema doseženima goloma bomo težko zmagali tekmo. Obenem je zelo pomembno, da prvi povedemo, saj bi bil Rittner v tem primeru pod večjim pritiskom. Ko so na drugi tekmi polfinala v Podmežakli hitro dosegli dva gola, so zaprli igro, kar nam je povzročalo ogromno težav,« je še pristavil Tavželj. Jeseničane po koncu mednarodne sezone čaka še finale domačega prvenstva proti Olimpiji. Če bodo železarji izpadli v polfinalu alpske lige, se bosta slovenska tekmeca za državno zvezdico pomerila na tri zmage.