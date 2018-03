Koalicijska pogodba bo podpisana 11. aprila. Dan kasneje se bo koroški deželni zbor zbral na ustanovni seji in takrat bo nova vlada tudi prisegla. Vnovič jo bo vodil socialdemokratski deželni glavar, 59-letni Peter Kaiser.

Kot je dejal po sklenitvi koalicijskih pogajanj, so ta potekala v konstruktivnem duhu, zadovoljstvo pa je izrazil tudi vodja koroške ljudske stranke Christian Benger. To je prva koroška vlada, sestavljena po novih pravilih, potem ko so odpravili tako imenovano pravilo proporca, po katerem so imele pravico do sodelovanja v vladi vse stranke, ki so se na volitvah uvrstile v deželni parlament. Če bi pravilo še veljalo, bi v vladi sodelovali tudi svobodnjaška stranka in stranka Team Koroška, tako pa bosta v opoziciji.

Na volitvah 4. marca so Kaiserjevi socialdemokrati močno slavili s 47,7 odstotka osvojenih glasov in imajo tako v 36-članskem deželnem zboru 18 sedežev. Enega od teh bo zasedla koroška Slovenka Ana Blatnik. Svobodnjaki so dobili devet sedežev, ljudska stranka šest in Team Koroška tri. Načeloma bi SPÖ lahko vladala sama, a bi opozicija v tem primeru morda poskusila strniti vrste. ba, sta