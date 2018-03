Na Dunaju je študirala slavistiko in umetnostno zgodovino, se znanstveno ukvarjala z bizantinistiko in v akademskem svetu prodrla s študijo o pionirju slavističnih študij Francu Miklošiču. Knjiga je bila izhodišče za zastavitev spektakularnega projekta Enciklopedije slovenske kulturne zgodovine na Koroškem, ki je izšla v treh delih. Enciklopedijo je skupaj s 160 sodelavci in svojim sinom Bojanom Ilijo Schnablom delala med tem, ko je trideset let predavala slovensko in južnoslovansko literaturo na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju.