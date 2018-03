Kot je pokazala anketa, veliko vlogo pri tem, kako se bomo odločili, igrajo fotografije. Štiriinpetdeset odstotkov žensk bo fotografijo moškega potegnilo na levo, torej zavrnilo moškega, ki je na fotografiji s privlačno žensko, jih bo pa po drugi strani pritegnila fotografija moškega s psom (29 odstotkov) ali moškega v naravi, ki jo bo potrdilo 30 odstotkov žensk.

Pozitivno so pri nežnejšem spolu sprejete tudi fotografije moških s tetovažo ali z brado (18 odstotkov), manj pa so navdušene nad moškim brez majice, ki odbije 47 odstotkov žensk, moškim z avtom (29 odstotkov) in moškim v telovadnici (37 odstotkov).

Moški po drugi strani prisegajo na ženske v spodnjem perilu ali bikiniju (33 odstotkov), žensko v naravi (33 odstotkov) in telovadnici (25 odstotkov) ter žensko s psom (21 odstotkov), manj pa so navdušeni nad skupinskimi fotografijami, ki odvrnejo 40 odstotkov moških, in fotografijo ženske s privlačnim moškim (34 odstotkov).