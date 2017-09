To je bizaren epilog zmenka, o katerem je minuli teden poročal britanski BBC. Doživel ga je podiplomski študent Liam Smith, ki je zgodbo objavil na spletni strani za množično financiranje, na kateri je poskušal zbrati 200 funtov za nakup novega okna. S pomočjo mobilne aplikacije tinder je spoznal simpatično dekle, telovadko.

»Šla sva na večerjo v priljubljeno piščančjo restavracijo, spila sva nekaj vrčkov piva in se nato vrnila k meni na kozarec vina ter na ogled dokumentarnega filma. Dekle je šlo na stranišče, in ko se je vrnila, je imela paničen izraz na obrazu,« je razložil Smith. Zaupala mu je, kaj je storila.

Zaradi sramu, ker se iztrebek ni pustil odplakniti, ga je pobrala iz straniščne školjke, ga dala v plastično vrečko in jo vrgla skozi okno. Pri tem pa je spregledala, da je bilo za oknom še drugo okno, ki ga ni mogoče odpreti. Smith je sprva hotel s kladivom razbiti steklo, vendar je dekle predlagalo, da bo z glavo naprej zlezla skozi okenski nagib in pobrala kakec. Vrečko je sicer dosegla in jo izročila Smithu, vendar nato ni mogla več splezati iz špranje. Zataknila se je. Ni jima preostalo drugega, kot da sta na pomoč poklicala gasilce. Ti so žensko rešili iz pasti tako, da so razbili okno.

Ker ni imel denarja za poplačilo škode, se je odločil svojo izkušnjo objaviti na portalu za množično financiranje. Zbral je kar 1200 funtov. Z dekletom sta zatem sklenila, da bosta presežek denarja nakazala gasilcem in dobrodelni organizaciji, ki postavlja stranišča v državah tretjega sveta. Z dekletom, ki želi ostati anonimno, se je pozneje dobil še drugič. »Očarljiva je. Ne vem, kaj bo prinesla prihodnost,« je skrivnosten Smith. »Večino najbolj zahtevnih zadev imava že za seboj.«