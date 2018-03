Rezidenca je namenjena ustvarjalcem do 35. leta starosti, ki delujejo na področju likovne umetnosti, namen javnega razpisa, ki ga je objavil javni zavod Mednarodni grafični in likovni center (MGLC), pa je mlademu ustvarjalcu oddati atelje za obdobje dveh let in mu s tem omogočiti dobre pogoje za ustvarjanje. Prostor je namensko stanovanje, ki na dobrih 63 kvadratnih metrih združuje atelje s kuhinjo, spalni prostor in sanitarije.

Pri izbiri kandidata bodo v zavodu MGLC upoštevali kakovost in izvirnost dosedanjega dela mladega ustvarjalca, ki mora biti slovenski državljan, imeti stalno ali začasno bivališče v ljubljanski občini in aktivno delovati na področju likovne umetnosti v zadnjih treh letih. Razpisni pogoji še določajo, da morajo biti kandidati stari do 35 let in ne smejo že biti najemniki ali lastniki ateljeja ali stanovanja na območju ljubljanske občine. Rok za oddajo vloge je 19. april.