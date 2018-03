Da je prepoved plonkanja popolnoma nesmiselna in celo škodljiva za šolski in državni aparat, kažejo že neštete vrline, ki jih dijaki krepijo v tistih napetih trenutkih izmenjave informacij za grozečim hrbtom profesorja: zaupanje, pogum, sodelovanje. Kaj niso to vrednote, ki jih vsaka mati želi videti v svojem sinu? Pljuvamo po naraščanju individualizma, hkrati pa kot »nemoralno in goljufivo« zaničujemo eno redkih stvari, ki lahko pristno povežejo mlade.

In ustvarjalnost, ne smemo pozabiti na ustvarjalnost! Zagotavljam vam, da le redke dejavnosti od dijaka zahtevajo toliko ustvarjalnega razmišljanja kot plonkanje. Gotovo vsi poznate tradicionalne metode, kot so listek v rokavu, zvezek pod klopjo in popisana radirka. Pa ste kdaj razmišljali zunaj začrtanih okvirov, segli tja, kamor ni uspelo še nikomur pred vami – k doma narejenim nalepkam za na plastenko z natisnjenimi formulami, vstavljanju telefona v predelan kalkulator, pisanju na spodnjo stran obliža ali sodelovanju z učenci na drugih časovnih območjih? Do takšnih neverjetnih prebojev lahko pridejo le genialni mladostniki in samo norec bi jih raje udaril s cvekom po buči kot okronal z lovoriko.

Pa si poglejmo, kaj pravi opozicija. »Če dijaki v srednji šoli plonkajo, se nikoli ne bodo naučili biti samostojni!« hujskajo ljudstvo s svojimi podlimi nauki. Kot da se pozneje ne bodo mogli šlepati na druge! Rad bi videl en sam urad, v katerem nihče ne špega k sosedu ali pa mu med odmorom za malico ne potisne na mizo dela svojega kupa. Zares žalostno, da na podlagi tako trhlih argumentov antiplonkarski lobi ohranja številno premoč že od časov Maričke Tereze.

Kot da bi legalizacija plonkanja sploh imela slabe strani! Pritisk na akademsko šibkejše dijake bi se zmanjšal, travme zaradi starševskega posttestnega preganjanja bi izginile, in če ne drugega, bi si učenci snov med izdelovanjem zapiskov vsaj enkrat prebrali. Še šole, ki se tako ali tako vse ženejo le za čim boljšim uspehom na maturi, bi bile v prednosti, saj bi vsi dijaki nedvomno dosegali višje rezultate.

O pozitivnih učinkih plonkanja na psihosomatsko stanje učencev, sistem vrednot in svetovno ekonomijo bi lahko pisal v nedogled, a so mi namenili le 2800 znakov in niti kaplje črnila več. Rekel bom samo še to: če je Newton stal na ramenih velikanov, zakaj se mi ne bi mogli opreti na sošolca?