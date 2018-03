Hokejisti New Jersey Devils se že šest let niso prebili do končnice prvenstva NHL, letos pa imajo lepe možnosti na nadaljevanje prvenstva. Tudi po zaslugi zmage nad pingvini. Hall je premagal vratarja domačih Matta Murrayja že po 27 sekundah podaljšane igre in vragom prinesel pomembno prednost v boju za zadnje mesto v vzhodni konferenci.

New Jersey ima zdaj tri točke prednosti pred devetouvrščeno Florido, do konca rednega dela pa je le malo več kot dva tedna. »Videl sem priložnost in jo izkoristil. Vesel sem, da mi je uspelo,« je po tekmi dejal Hall, ki je k zmagi dodal še dve podaji.

Za domačo ekipo je kapetan Sidney Crosby dosegel že 25. gol to sezono, vratar Murray pa je končal pri 30 obrambah.

Na tekmi ekip, ki sta že zapravili vse možnosti za končnico, so Montreal Canadiens v gosteh s 3:0 premagali Buffalo Sabres, hokejisti St. Louis Blues, ki še upajo na preboj v končnico v zahodni konferenci, so s 4:1 premagali že odpisane Vancouver Canucks, najslabšo ekipo zahoda.

Dallas Stars so na domačem ledu z 2:3 klonili proti Boston Bruins, ki so ena od treh ekip NHL, ki so si že zagotovile nadaljevanje prvenstva. Podaljšek je odločil tudi tekmo med Winnipeg Jets in Anaheim Ducks, ki so na zahodu po točkah izenačeni z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Winnipeg je zmagal s 3:2.

Kralji so imeli tokrat prost večer. Naslednja tekma v boju za play off jih čaka danes ponoči po srednjeevropskem času v Kanadi, ko bodo gostovali pri Edmonton Oilers.