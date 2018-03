Domen Hafner iz Gabrške Gore pri Škofji Loki je 27. januarja letos dosegel 17. izid na maratonu v Dubaju, z osebnim rekordom 2:22:16 pa je za slabi dve minuti zaostal za normo za evropsko prvenstvo avgusta v Berlinu (2:20:30), pred tem pa je slavil na 40. novoletnem teku v Varaždinu.

»Dva urinska vzorca, odvzeta po maratonu v Dubaju po prihodu v domovino 29. januarja, sta po poročilu s strani Mednarodne dopinške organizacije Wade akreditiranega laboratorija v Saibersdorfu vsebovala darbepoetin,« so zapisali pri slovenski antidoping organizaciji Sloado.

Predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar je v sporočilu za javnost že odločno obsodil zlorabo poživil in izpostavil, da ima slovenska krovna zveza ničelno toleranco do nedovoljenih substanc v atletiki in športu nasploh. »Zdravje ljudi je temeljna vrednota, zato nanjo gledamo kot na pravico in hkrati tudi kot na dolžnost športnikov in športnic.«