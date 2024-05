Dolgotrajna oskrba: Vrtimo se v začaranem krogu – kadra premalo, pravice v zraku

Zakon o dolgotrajni oskrbi ni zrel za prenos v prakso in ne zagotavlja oskrbe po meri človeka. Postopki so administrativno prezapleteni. Potencialni upravičenci ne vedo, koliko časa bodo čakali na pravice, ali in v kakšnem obsegu jih bodo deležni in ali bodo morali zanje doplačevati. Kadra pa je že zdaj premalo. To je le nekaj težav novega sistema, na katere opozarjajo strokovne organizacije.