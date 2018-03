Gostitelji letošnjega mundiala Rusi so morali doma z 1:3 priznati premoč Francozom, ki jih je v 40. minuti v St. Peterburgu v vodstvo popeljal zvezdnik PSG-ja Kylian Mbappe, Paul Pogba je devet minut kasneje povišal že na 2:0. Fedor Smolov je sicer v 68. minuti znižal zaostanek gostiteljev, a je Mbappe v 83. minuti znova poskrbel za izdatno vodstvo in končnih 3:1.

Angleži in Italijani so se razšli z neodločenim izidom 1:1, za Otočane je v 26. minuti na Wembleyju zadel Jamie Vardy, za Italijane pa je izid po enajstmetrovki v 87. minuti poravnal Lorenzo Insigne.

Romuni so doma z 1:0 ugnali Švede, gol je dosegel Dorin Rotariu v 57. minuti. Za pol ducata golov v nasprotnikovi mreži pa so poskrbeli Španci, ki so proti Argentini slavili s kar 6:1 (2:1). Argentinci so tekmo odigrali brez Lionela Messija, a je kljub temu visok rezultat razlog za skrb selektorja . Med strelce so se vpisali Isco s hat-trickom (27., 52., 75.), Diego Costa (12.), Thiago Alcantara (55.) in Iago Aspas (74.), medtem ko je častni zadetek za goste prispeval Nicolas Otamendi v 39. minuti.