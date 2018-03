Slovenska nogometna reprezentanca bo v spremenjeni postavitvi in s petimi novimi igralci v primerjavi s poraznim petkovim večerom v Celovcu krenila na popravni izpit proti Belorusiji. Drevišnji preizkus v Stožicah bo tudi poslovilna tekma dolgoletnega kapetana Boštjana Cesarja. Ker je v izbrani vrsti nosil številko pet, bo ob slovesu odigral uvodnih pet minut.

Ravnovesje med Iličićem in Birso

Selektor Tomaž Kavčič je opravil analizo visokega poraza z Avstrijo in ugotovil, da je Slovenija visela tako v obrambi kot napadu. »Izgubili smo preveč drugih žog. Avstrija je imela dvakrat več protinapadov, ker nas je preletela. Ko na igrišču z reakcijo zamudiš za en meter, hitro izpadeš iz igre. Igralci so bili po porazu razočarani, a so sprejeli kritiko, zato bodo proti Belorusiji poskušali popraviti napake in odigrati bolje,« je razložil Tomaž Kavčič. Povedal je, da bi tudi v primeru zmage na celovškem obračunu spremenil udarno enajsterico za svojo drugo tekmo na slovenski klopi, saj želi pred jesenskim začetkom lige narodov preizkusiti čim več kombinacij.

Potem ko je včerajšnji trening na Brdu pri Kranju odprl za pol ure, je postalo jasno, da bo zamenjal skoraj polovico moštva. V sistemu 4-3-2-1 bo na centralni branilski par postavil Krajnca in Mitrovića, namesto Skubica bo na levem boku nastopil Milec. Ker ima Verbič težave s poškodovano roko, ki mu preprečuje igro na nož, Kampl pa je zbolel, je selektor na treningu preizkusil Birso in Zajca. Poudaril je, da bo proti Belorusiji iskal predvsem ravnovesje med Iličićem in Birso, ki sta »močna na žogi«. Kavčič si želi, da bi bila reprezentanca hitrejša po izgubljeni žogi in postavljena v skladu z dogovori, saj ima pripravljena različna sistema za branjenje in napadanje.

Ker sta selektorja napadli viroza in povišana telesna temperatura, je na včerajšnjem treningu navodila delil predvsem pomočnik Igor Benedejčič. »Dajmo, fantje, jutri moramo zmagati!« je spodbujal igralce, da se ga je slišalo daleč naokrog, medtem ko se je Kavčič oglasil le takrat, ko je bilo treba popravljati finese. Reprezentanca bo danes igrala tudi za Boštjana Cesarja, ki je s stotimi tekmami rekorder po številu nastopov za slovensko vrsto. Ker bo julija dopolnil 36 let, v italijanski ligi za Chievo pa skorajda ne igra, se je selektor odločil, da bo v dolgem kvalifikacijskem obdobju za evropsko prvenstvo 2020 priložnost za igro ponudil mlajši generaciji. »Še naprej sem si želel igrati za Slovenijo, a sem se sprijaznil s selektorjevo odločitvijo. V tem ni nič spornega. Po mojem odhodu bodo morali izkušenejši igralci prevzeti odgovornost in popeljati reprezentanco do novih zmag,« je razlagal Boštjan Cesar, ki je priznal, da ga pred slovesom močno stiska pri srcu. Ko se je dan pred zadnjo tekmo na čustveni poslovilni tiskovni konferenci zahvaljeval sorodnikom, igralcem, trenerjem in funkcionarjem, da so mu na reprezentančni poti stali ob strani, je govoril s tresočim glasom in komaj zadrževal solze.