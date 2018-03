Portugalski ni pomagal niti zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je prvič na zadnjih desetih tekmah na klubski ali reprezentančni ravni ostal brez doseženega gola.

Precej bolj učinkoviti so bili Nizozemci, ki jih je prvič vodil novi selektor Ronald Koeman. Že do konca prvega polčasa so zadeli trikrat, uspešni so bili Memphis Depay (11.), Ryan Babel (32.) in Virgil van Dijk (45.). Delo v drugem polčasu so jim olajšali tudi Portugalci, saj je Joao Cancelo v 61. minuti dobil drugi rumeni karton.