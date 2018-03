Cerarjevi ru-/rešitelji

Sporočila dogodkov zadnjih mesecev, tednov in dni so naslednja: ob splošno sprejetem stališču, da ima ljudstvo zmeraj prav, je Vili Kovačič zahteval referendum o zakonu o drugem tiru. Na referendumu izražena ljudska volja mu ni bila po godu, zato je začel na vse sodne instance vlagati vse mogoče pritožbe. Nato je sodišče v imenu ljudstva razsodilo, naj ljudstvo še enkrat odloči, ker bo tako za vse pošteno in prav. Ob tem je od vlade, ki jo je imenovalo devetdeset predstavnikov ljudstva, ki so v imenu ljudstva tudi sprejeli dotični zakon, sodišče zahtevalo, da naj tokrat agitira proti volji teh predstavnikov ljudstva. Vili Kovačič pa pravi, da posledice sodbe v imenu ljudstva niso v interesu ljudstva, zato naj ljudstvo ponovno glasovanje – bojkotira. Sklep se ponuja sam po sebi: ob splošno negativnem odnosu do referendumov v Sloveniji je Vili Kovačič z vsemi svojimi pritožbami in referendumi vred vprašanje zakona o drugem tiru ljudstvu tako priskutil, da na dosežen kvorum kljub še tako zvesti volilni bazi svojih ključnih financerjev ne more niti upati.