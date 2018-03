Danes so iz Vrhovnega sodišča odposlali sodbo v zadevi drugi tir, s katero so razveljavili rezultate glasovanja na septembrskem referendumu in odredili novo glasovanje. Iz vrhovnega sodišča so sodbo poslali vsem strankam v postopku, toda za državljane je ključno, da jo bo v ponedeljek dvignil Dušan Vučko, predsednik Državne volilne komisije (DVK). Slednja bo morala razpisati datum ponovnega glasovanja in datum začetka referendumskih opravil oziroma kampanje, in sicer v 48 urah po prejetju sodbe. Ta dva datuma bosta torej znana v sredo, že danes pa lahko predvidimo, da bo novo glasovanje 13. maja, meni Vučko. »Druge možnosti skoraj ni, a o tem bo odločil organ DVK,« poudarja.

DVK mora namreč novo glasovanje razpisati (po 48 urah od prejema sodbe) v roku med 30 in 45 dni, pri čemer datum ponovnega glasovanja ne sme biti v času šolskih počitnic, torej med 27. aprilom in 2. majem. Predvidevamo lahko tudi, da potemtakem referendum in predčasne volitve ne dobo na isti dan, saj je najzgodnejši možni datum predčasnih volitev nedelja, 27. maj. Predsedniki vseh parlamentarnih strank medtem menijo, da bi se vendarle morali obnašati racionalno (ponovljeno glasovanje na referendumu bo stalo okrog 3,2 milijona evrov) in razpisati volitve ter ponovno glasovanje o zakonu o drugem tiru hkrati.

Predsednik državnega zbora Milan Brglez se je včeraj sestal z ustavnimi pravniki, saj je sam prepričan, da odločitev ustavnega sodišča, po kateri ima ponovno glasovanje na referendumu pravico razpisati le DVK, kaže na »rahlo nespoštljiv odnos med različnimi vejami oblasti v tej državi«. Že pred časom je Brglez dejal, da je odločitev Ustavnega sodišča (kjer je bila prvič predvidena možnost razveljavitve referendumskega glasovanja in naloga DVK naj razpiše novo glasovanje) izjemno problematična, ker je s tem sodišče državnemu zboru odvzelo pravico razpisa referenduma. Brglez tako preverja možnost, ali lahko državni zbor prestavi datum glasovanja, ki ga določi DVK.

Dušan Vučko medtem opozarja na terminologijo; DVK bo le določila nov datum glasovanja, medtem pa je referendum že lani poleti razpisal državni zbor, a so bili njegovi rezultati nato razveljavljeni.