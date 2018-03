Člani Državne volilne komisije so sicer na današnji seji glasovali tudi o predlogu člana komisije Draga Zadergala, da bi ponovno glasovanje izvedli 27. maja, s čimer bi po njegovih besedah volivcem vsaj teoretično omogočili, da bi glasovanje na predčasnih volitvah in referendumu izvedli na isti dan. Možni datumi za predčasne volitve so sicer od 27. maja do 10. junija.

Saša Zagorc je medtem pojasnil, da še ni jasno, kdaj bodo predčasne volitve. Slutimo, da bo prišlo do predčasnega razpusta parlamenta, a DZ še deluje in postopki še niso stekli. Teoretično so lahko volitve tudi po 10. juniju, je dejal.

Komisija je izglasovala sklep, da bo ponovljeno glasovanje 13. maja, kar je razjezilo pobudnika referenduma Vilija Kovačiča. Napovedal je pritožbo na ustavno sodišče, o tem, ali bo v kampanji sploh sodeloval, pa se bo še odločil.