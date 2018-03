Slovenija je bila, ne nazadnje, brez vlade že najmanj pol leta. Namesto nje je na Gregorčičevi posloval le še razglašeni predvolilni štab treh koalicijskih strank, ki so kalkulirale samo še s tem, koliko volilnih glasov si bodo izborile s kako svojo odločitvijo, sprejetim ukrepom ali izjavo. Samo še tem kalkulacijam in prav nobenemu nacionalnemu interesu več je bilo podrejeno vse delovanje vlade v zadnjih mesecih. Odnosi s Hrvaško, priznanje Palestine, prodaja NLB in hrvaške sodne terjatve do nje, zviševanje teh in onih finančnih nadomestil itd. so bili le še v funkciji priprav