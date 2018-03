»Ker imamo vse na kupu, lahko v dveh urah vidimo in doživimo skoraj vse,« je jasen pevec, skladatelj, ustanovitelj mednarodne mirovniške fundacije Beli golob in avtor pogovorne oddaje Na kavi z Giannijem, ki jo lahko spremljamo na TV3. V njej gosti osebnosti iz javnega življenja in morda so tudi zato njegova potovanja malce drugačna od potovanj večine ljudi.

»Vezana so na moje delo, moje poslanstvo. Veliko sem bil po svetu. To so bile turneje, ki dajejo poudarek moji glasbi ali poslanstvu mednarodne mirovniške fundacije Beli golob. Naj jih naštejem samo nekaj: Avstralija, Kanada, Amerika, Švedska, Nemčija, Italija, Vatikan, Portugalska, Indija, Armenija, države nekdanje Jugoslavije (Hrvaška, Bosna, Srbija, Makedonija), Španija, Argentina in druge,« nam zaupa Gianni.

Vsa njegova potovanja so skrbno pripravljena, ker turneje zahtevajo dobro organiziranost: od rezervacij letalskih vozovnic do prenočišč, koncertov, sprejemov, avdienc, televizijskih in radijskih nastopov. Pa vendar se včasih zgodi, da se vmes kaj spremeni in je potem izlet v neznano. »Naj omenim Španijo, otok Menorco, ko smo nepričakovano 'zajadrali' v zaliv hipijev in si ogledali življenje nesramno bogatih ljudi, ki ne vedo več, kaj bi, in si potem omislijo življenje v kamnitih jamah, popolnoma goli…«

Včasih ne gre po načrtih Priljubljenih turističnih ciljev Gianni nima, pravi, da je zanj posebna in po svoje zanimiva prav vsaka destinacija. Vsekakor mu je bilo zelo lepo v Avstraliji in Argentini, pa tudi sprejemi pri najvišjih svetovnih moralnih avtoritetah so bili nekaj posebnega (dalajlama, vsi trije papeži našega časa: Janez Pavel II., Benedikt XVI. in Frančišek). Vesel je bil bivanja pri rojakih Slovencih, ki živijo v tujini. »Po svetu je veliko Slovencev in vsi, tudi mladi, nosijo svojo državo v srcu.« Na vprašanje, kaj ga na potovanjih najbolj prevzame in česa ne mara, Gianni odgovarja: »Prevzame me preprostost visokih moralnih avtoritet. Višje ko je človek, bolj je preprost, majhni ljudje so napihnjeni. Ne maram majhnih napihnjenih ljudi.« Ne skriva, da je zelo ponosen, da na vseh svojih potovanjih predstavlja državo, Slovenijo, ki je še marsikje ne poznajo dobro. Kljub večinoma pozitivnim izkušnjam se včasih zgodi, da ne gre vse po načrtih. Giannijeva potovanja oziroma turneje so namreč dolge, najdaljša v Avstraliji je trajala dva meseca. »Zadnja v Argentini je bila ob povratku zelo neprijetna, ker se je letalo, k sreči še na letališču pred vzletom, pokvarilo. Treba je bilo zamenjati letalo in zamuda, ki je nastala v Argentini, se mi je 'maščevala' vse do doma. Ves dan in noč sem preživel na letalih in letališčih. Podobno se mi je zgodilo na Portugalskem. No, k sreči sem še vedno tukaj!«