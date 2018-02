»Jutranjika« Grego Javornika lahko radijski poslušalci slišijo predvsem od 2. do 6. ure zjutraj. Tisti, ki ga dobro poznajo, pravijo, da je eden redkih, ki nimajo težav z zgodnjim vstajanjem, da obožuje hitrost, je velik ljubitelj psov, družinski človek in gurman. Njegova dobra lastnost je veliko srce, pomagal bi vsem, ki kaj potrebujejo, dodajajo.

Svojo popotniško žilico je radijec začutil že v zgodnjem otroštvu. »Potoval sem že kot otrok skupaj z mamo. Predvsem sva raziskovala Evropo. Spoznaval sem novo okolje, različne kulture itd. Potovati sem začel kmalu za tem, ko sem naredil vozniški izpit. Takrat se mi je dobesedno odprl svet.«

Na pot se radijski voditelj vselej skrbno pripravi. Prvo pravilo pri njem je, da poskrbi za to, da je njegovo vozilo brezhibno, če seveda potuje z njim. Prav tako se vselej pozanima o tem, kaj je dobro vedeti o kraju, kamor se odpravlja, nato pa poskrbi še za vse, kar mora biti v potovalni torbi.

Strah pred letenjem

Potovanja so zanj popolna sprostitev. Predstavljajo mu odklop od vsakdana. Na to, kje mu je bilo najljubše in kam bi se rad vrnil, Grega ne najde odgovora. »Lokacij je kar nekaj. Ampak če bi se moral odločiti za eno, je to zagotovo potovanje v Černobil,« priznava. Že kot otrok je sanjal, da se bo nekoč lahko sprehodil skozi zapuščeno mesto Pripjat, in sanje so se mu uresničile lani, ko se je tja odpravil skupaj s prijatelji.

»Res je poseben občutek, ko si 1800 kilometrov stran od doma, v mestu, kjer skoraj ni žive duše. Poskušaš si predstavljati, kako je bilo še v času, ko je mesto živelo. Danes so tam zapuščene stolpnice in izpraznjene izložbe. Vse, kar slišiš, je veter, vse, kar vidiš, je goli beton.«

Ne boste verjeli, toda Grega, ki velja za neustrašnega in trdnega moškega, ima velik strah pred letenjem. »Nisem za v potniško letalo,« ne skriva svoje bojazni. V vojaškega lovca bi z lahkoto sedel, pravi, tudi s helikopterjem bi se soočil, medtem ko se v potniškem letalu ne bi počutil varno.

»Iskreno povedano, do zdaj sem potoval zgolj z ladjo, avtobusom, osebnim avtomobilom ali kombijem. Letos grem prvič na letalo. Potovanje bom rezerviral prek agencije.«

Grega priznava, da ne mara presenečenj. Ko pride na cilj, rad vidi, da je vse v najlepšem redu, zato nikoli ne eksperimentira s prenočiščem oziroma nastanitvijo. Vedno vse uredi in preveri prej. Na potovanjih ga najbolj prevzamejo kraji, ki se razlikujejo od našega okolja, kultura in ljudje.