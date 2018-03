Veleposlanica zatrjuje, da je Rusija tista, ki je kriva poskusa umora civilistov na britanskih tleh z uporabo zelo smrtonosnega bojnega strupa, ki ga je razvila prav Rusija. S tem dejanjem (trditev gospe veleposlanice in angleškega parlamenta) je Rusija menda pokazala nespoštovanje mednarodnega prava. Zelo se strinjam, da je uporaba vseh sredstev za množične poboje sprevrženo, kriminalno dejanje, vendar kje so trdni dokazi, da stoji za tem Kremelj? Kakšno korist naj bi Putin imel s poskusi umorov (uperjeni so bili predvsem proti bivšemu ruskemu agentu)? Naj bi imel korist od odzivov, ki so temu dejanju sledili in so bili pričakovani (neumnosti mu najbrž ne pripisuje nihče, ga pa v angleškem parlamentu primerjajo s Hitlerjem)? Zaradi prej omenjenih »trdnih dokazov« se poraja upravičen dvom, da stoji za temi gnusnimi dejanji res Kremelj. Iz zgodovine vemo, da so mnogokrat podtikali dokaze, da bi inkriminirali nasprotnike oziroma moteče osebe ali celo države, pravzaprav njihove voditelje.

Tako kot Tomaž Mastnak tudi jaz pozivam k umiritvi strasti, nobena stvar ni samo črna in bela, pozivati k splošnemu zaostrovanju, četudi posredno, je milo rečeno neodgovorno. Nova vojna ne bo koristila nikomur, razen orožarskim lobijem, bila bi pa pogubna za človeštvo. Iz zgodovine bi se morali pametni in odgovorni učiti, da bi vodili politiko, ki bi bila v dobrobit vseh, ne samo za izbrance oziroma lobije oziroma multinacionalke. V dobrobit človeštva in v dobrobit okolja. Kdo še ni pomislil na ekspanzijo beguncev, namenjenih v Evropo, ki je bila sprožena prav zaradi vmešavanja neodgovornih držav v Iraku, Libiji, Afganistanu, Iranu, Siriji… Na zemljevidu je označena še Severna Koreja, kažejo se obrisi Rusije. Kdo želi podpirati državnike, ki tako prikrito brezsramno nakazujejo, da bi bila vojna spet mogoča? Bo demokracija dovolj uspešna, da bo njihovo namero preprečila?

Vinko Rekar, Bled