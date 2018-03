Z nosilci za šest koles so opremili nekatere avtobuse, ki vozijo na progah 51, 52, 53, 56, 60, 71, 72, 73 in 78. Odhodi avtobusov, s katerimi je mogoč prevoz koles, so v voznih redih označeni s črko K. V LPP so avtobuse z nosilci za kolesa prvič opremili oktobra lani. Takrat so na cesto poslali tri avtobuse na integrirani progi 51, ki Ljubljano prek Dobrove povezuje s Polhovim Gradcem. Ti avtobusi so potem vse do 15. novembra vožnjo omogočali šestim potnikom s kolesi. A kolesarji se za idejo takrat še niso ogreli, saj so iz podjetja konec lanskega leta sporočili, da v testnem obdobju niso imeli nobenega potnika s kolesom. Kljub temu so zdaj nosilce znova namestili in možnost prevoza koles razširili na več prog v medkrajevnem prometu. Prevoz kolesa stane 2,40 evra.