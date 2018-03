Ideja o uvedbi krožne avtobusne proge okrog širšega mestnega središča se na Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) in mestni občini medi že nekaj let. Pred dvema letoma so napovedovali, da bi jo lahko uvedli v letošnjem letu, a se to očitno ne bo zgodilo. Na občini bi namreč pred tem radi končali obnove cest v širšem mestnem središču, predvsem severnega dela Slovenske ceste pri Bavarskem dvoru, Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice. »Uvedba krožne proge bi tudi zahtevala nakup več novih okolju prijaznih avtobusov, kar na LPP načrtujejo v prihodnjem letu,« pravijo na občini. V