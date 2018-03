24-letna državljanka Bolgarije brez stalnega ali začasnega bivališča naj bi v Slovenijo prišla izključno z namenom izvrševanja kaznivih dejanj. Njene žrtve na ljubljanskih mestnih avtobusih so bile predvsem starejše osebe, pri katerih je izkoristila nepazljivost in gnečo na avtobusih.

Policisti še zbirajo obvestila o vseh kaznivih dejanjih, ki naj bi jih izvršila med decembrom lani in letošnjim marcem, za osumljenko pa je bil odrejen pripor. Osumljenki so uspeli očitati tatvino dveh denarnic in zlorabo odtujenih bančnih kratic treh oškodovancev. Kolikor je do sedaj znano, je žrtve s krajo gotovine in dvigom na bankomatih oškodovala za skupno 1400 evrov.