Tone Kregar je gimnazijo obiskoval v letih usmerjenega izobraževanja, ko se je imenovala Srednja družboslovna šola. Danes je doktor zgodovine in direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, kolumnist časnika Večer, avtor vrste znanstvenih in strokovnih člankov, soavtor fotomonografije Okupacija v 113 slikah, avtor znanstvene monografije Med Tratami in Triglavom ter knjige Vigred se povrne. Sodeloval je pri pripravi množice razstav ter se doma in v tujini uveljavil kot večkrat nagrajeni zgodovinar.

Hkrati je – če slučajno ne veste – glavni pevec in eden izmed dveh tekstopiscev priljubljene rockovske skupine Mi2. Kdo bi bil torej boljša izbira za predstavitev šole, ki ima že 210-letno tradicijo, kot doktor zgodovine in popularni pevec rockovske skupine? Gimnazijo je obiskoval v 80. letih, ko je bila slovenska scena že močno preplavljena z raznimi subkulturami.

»Kot zgodovinar lahko z določeno zgodovinsko distanco zagotovo rečem, da je I. gimnazija v Celju najpomembnejša vzgojno-izobraževalna ustanova na Celjskem v zadnjih 200 letih, ki je zlasti v 20. stoletju oziroma na prelomu stoletij pomembno vplivala tudi na utrjevanje in razvoj slovenske kulture, znanosti in slovenske identitete,« nam je povedal Kregar. In kot njen bivši dijak dodal: »Za šolo je univerzalna vloga učenja ne samo razmišljati, ampak tudi živeti. Šola mi je dala podlago humanizma in tudi socialne veščine.« Na šolo, kamor je prišel že pri rosnih 13 letih, še kot otrok, odšel pa z nje kot 17-letni mladenič, ga veže kolaž lepih spominov, zato je težko izbrati enega samega. »Spomini so povezani s profesorji, sošolci in mladostniško zaletavimi (neškodljivimi) neumnostmi.«

Z gimnazijo tudi danes ohranja tesne stike: z vodstvom, profesorji pa tudi dijaki. »Kot zgodovinar in pričevalec sem sodeloval pri vseh jubilejnih zbornikih ob 200-letnici gimnazije z raznimi prispevki, gimnazijo vselej rad obiščem tudi kot gost.« Z gimnazijo pa pri mnogih projektih tesno sodeluje tudi Muzej novejše zgodovine. »Gimnazijci pogosto obiščejo muzej in nastopajo na otvoritvah naših razstav. Veliko gimnazijcev posluša Mi2, kar me izjemno veseli, saj so gimnazijci od nekdaj sloveli kot bolj kritični in zahtevni mladostniki, kar torej pomeni, da je naša glasba že v redu, če ustreza tudi njim.« Skupina Mi2 je lansko pomlad uspešno sodelovala z mešanim mladinskim pevskim zborom I. gimnazije. Skupaj so pripravili zelo odmeven koncert »Tudi mi smo Mi2«. V zborovsko podobo so postavili številne pesmi priljubljene štajerske skupine, stoječe ovacije pa so požele zlasti tiste, ki so jih odpeli skupaj.

Ker so naša letošnja tema subkulture, nas je zanimalo tudi, ali je bil Tone Kregar član katere izmed subkultur. Priznava, da subkulture v Celju iz prve roke najbolj pozna iz časa svojih srednješolskih let: na eni strani so bili tako imenovani šminkerji, ki so poslušali disko glasbo, na drugi strani pa so bili rockerji, ki so se prav tako delili na podvrste. »Sam sem se štel pod večinsko podvrsto, ki ji sam pravim podeželski rockerji. V Rogatcu smo namreč poslušali večinoma stari rock, jugorock in slovenski rock, gimnazija pa mi je s svojim šolskim radiem in družbo odprla nove svetove in razširila obzorja. Tam sem se prvič srečal s punkom in z aktualnimi rock bendi, kot so bili v tistem času U2.«

Ali Mi2 ustvarja subkulture? Kregar pravi, da ne, čeprav so ravno Mi2 bili zadnji bend, ki je igral v Kl(j)ubu pred zaprtjem. »Smo namreč bend, ki izvaja glasbo za širok krog poslušalcev. Verjetno je naša glasba preveč pop in komercialna, da bi lahko ustvarila kakšne subkulture.«

