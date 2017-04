»Najina ugotovitev je potrdila hipotezo, ki se ujema s splošnim prepričanjem – klasične subkulture sicer obstajajo, mladi v njih pa izginjajo v varno okolje večine. Še vedno pa je vprašanje, kaj vseeno združuje slabo četrtino mladih, ki se v njih najdejo.« S temi besedami je dijakinja Katja Basaj, ki je v okviru raziskovalne naloge z Martinom Zavrlom in mentorico prof. Patricijo Veldin osvetlila področje pojavnosti in raznolikosti subkultur na Gimnaziji Kranj, tudi odprla razpravo o možnih razlogih za njihovo postopno pojemanje.

V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja so subkulture doživele pravi razcvet zaradi družbeno-tehnoloških sprememb. S podaljševanjem trajanja šolanja, z odprtimi možnostmi množičnega komuniciranja in z uveljavljanjem človekovih pravic so te odločilno vplivale na pozicijo mladih v takratnem sistemu. Po drugi strani pa je zanimivo, da so prav te spremembe ponovno prišle do izraza tudi v današnjem času, a je po ugotovitvah Basajeve pogostnost identifikacije z mladinsko subkulturo vseeno padla za več kot polovico. Kje torej tičijo razlogi, da na ulicah danes prevladujejo kavbojke in pametni telefoni, in kje je meja med posameznikovo individualnostjo in potrebo po zdravi mladostniški opoziciji?

Nove subkulture – upor brez razloga? Subkultura je v preteklosti torej služila več namenom. Po eni strani je ponujala identiteto iz družbe izoliranim najstnikom, po drugi strani pa je s tem tudi zarisala črto med družbeno sprejemljivim in odklonskim vedenjem, s katerim je želela doseči svoj cilj, navaja Basajeva. Tako kot so rokerji z rokenrolom dvomili o svetovni politiki in tako kot so hipiji z dolgimi lasmi zakrpali vezi, pretrganimi v vojni, tako se je v subkulturah upor za dosego ciljev polastil različnih sredstev, kot sta glasba in način oblačenja. A vendar se danes prav ti komponenti subkultur utapljata v mainstreamu. To pa zato, ker otroci potrošnje nimamo več ničesar, proti čemur bi se lahko upirali. V anketi, ki je bila izvedena v sklopu raziskovalne naloge, se je izkazalo, da se skoraj 80 odstotkov dijakov ne upira ničemur – ne staršem ne sistemu. Po drugi strani pa niti vsi pripadniki subkultur na anketi niso izrazili uporništva, ki je njihovo bistvo. Smo mladi torej res samo še hipsterji, ki se upirajo samo temu, da bi kdo užalil njihovo individualnost z nalepko subkulture?