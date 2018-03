Potem ko sta tako Gajser kot Gerčar izpustila uvodno dirko za SP v Argentini, sta prejšnji teden nastopila v Valkenswaardu na Nizozemskem: Tim je osvojil deveto mesto in 20 točk, Klemen Gerčar pa 31. brez točk. Zdaj ju čaka nastop na progi Red Sand, ki bo premierno gostila dirko za SP in ki so jo tekmovalci večinoma uporabljali za treninge v zimskem obdobju.

Gajser je po vrnitvi iz Valkenswaarda intenzivno treniral in se pripravljal na špansko dirko. »Čeprav je bila dirka na Nizozemskem moja prva po težki poškodbi in operaciji, od katere je minilo malo časa, sem bil nad razpletom razočaran, saj sem pričakoval več. V tem tednu sem trdo treniral, saj se želim čim prej vrniti v pravi tekmovalni ritem. Tudi počutim se dobro in mislim, da mi bo šlo iz dirke v dirko bolje,« pravi nekdanji svetovni prvak Tim Gajser, ki je v skupnem seštevku za SP na 16. mestu z 20 točkami.

Do prvih točk v letošnji sezoni se bo skušal v Valencii prebiti Klemen Gerčar. »Vesel sem, da sem lahko na Nizozemskem prvič po lanski hudi poškodbi kolena spet vozil na dirki elitnega razreda MXGP. Dirke v Španiji se veselim tudi zato, ker bo precej topleje, kot je bilo v Valkenswaardu, kjer je bilo zelo mrzlo, vetrovno in je tudi snežilo. Predvsem si želim čim bolje startati, da bi potem imel precej boljše izhodišče v nadaljevanju dirke,« se nadeja Klemen Gerčar.

Kvalifikacije za VN Valencie bodo danes ob 17.10, jutri pa prva (ob 14.15) in druga vožnja (17.10). Promotor SP je sporočil, da bo v tej sezoni več dirk (skupaj 20), kot je bilo načrtovano, saj se v koledar 26. avgusta vrača Sevlijevo s preizkušnjo za VN Bolgarije.