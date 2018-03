V letošnji sezoni bodo sicer v SP nastopali trije Slovenci, poleg Gerčarja in Gajserja še Jernej Irt, ki pa bo imel manj nastopov in ga prva dirka čaka šele naslednji mesec v italijanskem Arcu.

Trojica se je predstavila danes na novinarski konferenci v prostorih krovne zveze AMZS, največ zanimanja je seveda veljalo zdravstvenemu stanju Gajserja. Poškodba čeljusti na zadnji pripravljalni dirki v Italiji mu je precej prekrižala načrte, a jo skuša čim prej pozabiti.

»Sezona se ni začela ravno najbolje. Priprave so potekale po načrtih, bil sem dobro pripravljen, toda prva dirka v sezoni se je končala z napako, padcem in zlomljeno čeljustjo. Okrevanje poteka zelo hitro, na motorju sem bil že trikrat, imam pa namen odpeljati tudi dirko v Valkenswaardu. Argentino sem moral izpustiti. A vse se zgodi z razlogom, zdaj sem nazaj in dal bom vse od sebe,« pravi nekdanji svetovni prvak in lani peti dirkač na svetu.

»Cilj se ni spremenil. Škoda, da na prvi dirki nisem mogel osvojiti nobene točke. A do konca je še 18 dirk, sezona bo dolga, pomembno bo, da bom konstanten in se bom skušal čim večkrat uvrstiti na stopničke. Pa uživati, seveda,« je o ciljih za sezono strnil Gajser.